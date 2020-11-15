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Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve ailesi ile birlikte karantinada olduklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 15:36 ABONE OL
Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesi Belediye Başkanı Murat Ünver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını ve ailesi ile birlikte karantinada olduğu söyledi.

Ünver paylaşımında ''Kovid-19 testimizin pozitif çıkması dolayısıyla eşim, kızım ve ben evimizde karantinadayız. Bizlerle yakın zamanda teması olan herkes lütfen test yaptırsın ve kendine dikkat etsin. Bu hastalık aşı çıkıncaya kadar hepimizi tehdit edecektir ve kendi kendine yok olmayacaktır. Onun için lütfen maske mesafe ve hijyen kurallarına uyalım uymayanları ikaz edelim. Allah herkese sağlık sıhhat versin'' ifadelerini kullandı.

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Belediye Başkanı koronaya yakalandı
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