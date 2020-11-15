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Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı

'da bir kadın beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüler paylaşılınca kadına tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:41 Son Güncelleme: 15.11.2020 18:07 ABONE OL
Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı.

FARENİN KAFASINI ISIRMAYA KALKTI!

Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı.

Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı | Video

SOSYAL MEDYADA YAYINLANINCA TEPKİ YAĞDI

Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı

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Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı
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