Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kim? Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır büyük beğeni topladı

BİR BAŞKADIR KONUSU

Bir Başkadır, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.