Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'dan 'pes' dedirten görüntü! Zılgıtlarla halay çektiler...

'dan 'pes' dedirten görüntü! Zılgıtlarla halay çektiler...

Koronavirüs salgınında sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli uyarılar yapılmasına rağmen bazı vatandaşların vurdumduymaz tavırları hayrete düşürüyor. Son olarak 'da bir düğünde kaydedilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kız evinin önüne gelen grubun zılgıtlar eşliğinde halay çektiği görüldü. O anlar saniye saniye kameralara böyle yansıdı...

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 10:16 ABONE OL
Bursa'dan 'pes' dedirten görüntü! Zılgıtlarla halay çektiler...

Bursa'daki bir düğünde gelin almaya giden grup, kız evinin önünde sosyal mesafeyi ihlal edip zılgıtlar eşliğinde halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan düğün sırasında gelin almaya giden grup, kız evinin önünde araçlarından indi. Grup, açtıkları müzik eşliğinde halay çekti. Sosyal mesafe ve maske kuralını uymayan grubun zılgıtlı halayı, mahallede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Son dakika haberi: İstanbul'da şok görüntüler! Miss Uganda güzellik yarışması...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'dan 'pes' dedirten görüntü! Zılgıtlarla halay çektiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA