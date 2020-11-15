Çıldır’a buz kalesi yapılıyor

Kış aylarında Türkiye'nin dört bir yanından insanların akın ettiği Ardahan'ın Çıldır ilçesi, doğa güzelliği ve donan gölü ile eşsiz manzaraları bünyesinde barındırıyor. Kar üzerinde atlı kızakların yapıldığı ve adeta fotoğraf platosu haline gelen Çıldır Gölünün turizm potansiyeline bir yenisi daha ekleniyor. Ardahan Valilisi Hüseyin Öner'in öncülüğünde başlatılan proje, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Çıldır Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Çıldır Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile turizmde potansiyelin artması bekleniyor. "Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" adıyla hayata geçirilmesi hedeflenen buz kalesi ve kar labirenti çalışmaları için Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA) yapılan başvuru kabul edilerek yapım aşamasına geçildi.

Sarp kayalıkların arasında bulunan Şeytan Kalesine yönelikte ışıklandırma çalışmalarını planlanması ile bölgede doğa turizminde binlerce turist bekleniyor. Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in SABAH'a yaptığı açıklamada, Çıldır Gölünde turizmin canlanması için sürekli yeniliklerin yapıldığı ve kar kalesi projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Vali Öner; "Ardahan kış turizmi açısından önemli bir potansiyeli olan bir şehrimiz. Çıldır Gölü ve çevresinde muazzam alanlar var. Kayak tesisimiz var. Bölgedeki turizmin canlanması için her sezon yeni çalışmalar yapılıyor. Çeşitli aktivitelerle, tesis yenilemeleriyle, konaklama alanlarının oluşturulmasıyla turizmin daha çok katma değer sağlaması hedefindeyiz. Bu bağlamda Çıldır Kaymakamlığımızın çalışması neticesinde Kar tüneli ve kar kalesi projeleri SERKA'dan onaylandı. Dünyanın farklı noktalarında örneği olan bir proje. Ardahan'ımıza ve bölgemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu doğal potansiyeli daha çok kullanmanın gayretindeyiz" diye konuştu.