Çocuklarınızı ara tatilde ekrandan uzak tutun

Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ilk tatil zili çaldı. Pandemi ile birlikte öğrencilerin stresli ve yorucu bir süreçten geçtiğini söyleyen Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, öğrencilere yeni döneme hem sağlıklı hem de başarılı başlamalarını sağlayacak önerilerde bulundu.Ara tatilde öğrencilere ilk önce sağlıklarına dikkat etmelerini öneren Çiçek, "Normalde tatillerde çocuklarımıza aile büyüklerini ziyaret etmelerini, akrabalar ve arkadaşlarla bol bol vakit geçirmelerini öneririz. Ama salgın döneminde olduğumuz için çocuklarımızın daha çok evde aileleriyle birlikte tatili geçirmelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra dinlenmeli ve bağışıklık sistemlerini destekleyecek besinler tüketmeliler. Öğrencilerin uyku düzeni bozulmamalı, çünkü bir haftalık ara tatilden sonra yüz yüze eğitim tekrar başlayacak. Bu durum uyum sorununa yol açabilir. Öğrenciler alışkanlıklarını yani günlük rutinlerini bozmamalı" diye konuştu.Öğrencilerin ekransız bir hafta geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Nil Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sekiz haftalık bir eğitim süreci geride kaldı ama bir yandan akademik çalışmalar da devam ediyor. Bu ara tatil öğrencilerin eksiklerini gidermesi için de bir fırsat. Özellikle sınav grupları konu tekrarları yapabilir. Bu dönem bir yandan yüz yüze bir yandan da uzaktan eğitim devam ettiği için çocuklarımıza ara tatilde 'ekransız bir hafta' öneriyorum. Çünkü öğrenciler hem ders çalışmak için hem de boş vakitlerinde oyun oynamak için ekrana bakmak durumunda kaldı. Bu durum bazı yaş gruplarında kendini ifade etme becerileriyle ilgili problemlere yol açıyor. Konu tekrarı yapmak isteyenler kitaplardan destek alabilir. Hatta çalıştıkları konuları ailelerine anlatarak tekrar edebilirler. Böylece aileleriyle de zaman geçirmiş olurlar. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ise tatil süresince yaratıcılıklarını ve odaklanma süreçlerini destekleyecek oyunlar oynamalı."