Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Son olarak İzmir Deprem olayını ardından yurtta ve dünyada meydana gelen son depremler ile ilgili detay öğrenmek isteyenler 16 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

16 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? - SON DEPREMLER

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve 16 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile son dakika deprem haberleri şöyle;