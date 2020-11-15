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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. En son yaşanan olayı sonrası vatandaşlarımız son depremler listesi verilerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler 16 Kasım deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla yoğun olarak araştırma yapıyıor. Peki, 16 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem haberleri…

Giriş Tarihi: 16.11.2020 01:47 Son Güncelleme: 16.11.2020 01:47 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Son olarak İzmir olayını ardından yurtta ve dünyada meydana gelen son depremler ile ilgili detay öğrenmek isteyenler 16 Kasım deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

16 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? - SON DEPREMLER

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi verileri ile son dakika deprem haberleri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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