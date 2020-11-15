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Drone ile yakalandılar: Teknede korona partisine 450 bin lira ceza!

Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün drone’ları korona partisi için havalandı. Drone ve termal kamera ile denetim yapan ekipler, çoğu yabancı uyruklu 160 kişi hakkında gereğince işlem yaptı. Tekne sahibi ve teknede bulunanlara yaklaşık 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.11.2020 14:34 ABONE OL
Drone ile yakalandılar: Teknede korona partisine 450 bin lira ceza!

Boğaz ve Kızkulesi açıklarında drone ve termal kamera ile denetim yapan İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. isimli gezinti teknesinde müzik eşliğinde eğlenen kalabalık bir grup olduğunu belirledi.

Tekneye çıkan ekipler, çoğu yabancı uyruklu 160 kişinin maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak eğlence düzenlediklerini tespit etti. Tekne içerisindeki 160 kişinin kontrollerinde ve pasaport sorgularında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken tekne sahibi ve teknede bulunan çocuklar hariç 142 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanunu 282.maddesi gereğince sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 447 bin 300 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Tekneyi günübirlik kiralayan ve sosyal medya üzerinden organizasyonu ilan eden C.K adlı şahıs hakkında da Hıfzıssıhha Kanunu 282.maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

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Drone ile yakalandılar: Teknede korona partisine 450 bin lira ceza!
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