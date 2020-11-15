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’da ortaya çıktılar! Sürü halindeki şamualar görüntülendi

’da 3 bin 300 rakımlı 'nda, cinsi olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:13 ABONE OL
Erzincan’da ortaya çıktılar! Sürü halindeki şamualar görüntülendi
Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi. Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçıları tarafından Munzur Dağı'nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.



Şamuaları görüntüleyen fotoğrafçılar, "Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnanılmaz bir hızları var. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydetmeye başladık. İnanılmaz güzel canlılar" ifadelerine yer verdi.
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Erzincan’da ortaya çıktılar! Sürü halindeki şamualar görüntülendi
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