Etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki teröristin çok sayıda eyleme katıldığı ortaya çıktı

Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında; 10 Kasım 2020 tarihinde Tunceli merkez Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) tarafından gerçekleştirilen, hava destekli operasyonda; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan (10.000.000 TL'ye kadar ödülle), PKK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç olduğu tespit edilmişti.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken etkisiz hale getirilen Sürgeç'in güvenlik güçlerinin şehit edilmesi olaylarının yanı sıra çok sayıda yol kesme, araç yakma ve örgüt içi infaz gerçekleştirdiği belirtildi.

Sürgeç'in 26 Temmuz 2007 tarihinde Giresun'un Alucra bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit edildiği eylemin yanı sıra, 2008 yılında Erzincan'da 3 askerin şehit edildiği saldırıya katıldığı, 3 Haziran 2019 günü Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 1 askerin şehit olduğu ve 1 askerin de yaralandığı eyleme katıldığı, 2019 yılı Haziran ayında Aşağıtorunoba bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanma eylemini bizzat yaptığı, 2019 yılında Ovacık İlçesi Şoşvenk köprüsü bölgesinde 2 askerin şehit edildiği olaya katıldığı, sayısız yol kesme, araç yakma ve örgüt içi infaz gerçekleştirdiği tespit edildi.