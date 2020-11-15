Formula 1 CANLI İZLE EKRANI! Formula 1 yarışı S Sports’tan nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı BURADA!

Türkiye Formula 1 heyecanını yaşıyor. Dünyanın en zor pistleri arasında sayılan İstanbulPark'ta birbirinden ünlü pilotlar, sıralama almak için antrenman turunda yarışacaklar. Bu turlar ise canlı olarak yayınlanabilecek. Peki, Formula 1 S Sports'tan nasıl izlenir? İşte canlı izle seçeneği ile S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı...
- Üçüncü antrenman turları sonuçları
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:
Sürücü Takım Süre Fark
1 Max Verstappen Red Bull 1.48.485
2 Charles Leclerc Ferrari 1.49.430 +0.945
3 Alexander Albon Red Bull 1.50.059 +1.574
4 Esteban Ocon Renault 1.53.897 +5.412
5 Lando Norris McLaren 1.53.995 +5.510
6 Sebastian Vettel Ferrari 1.54.490 +6.005
7 Sergio Perez Racing Point 1.55.577 +7.092
8 Valtteri Bottas Mercedes 1.55.666 +7.181
9 Kevin Magnussen Haas 1.55.878 +7.393
10 Lance Stroll Racing Point 1.56.824 +8.339
11 Daniel Ricciardo Renault 1.58.475 +9.990
12 Carlos Sainz McLaren 1.59.548 +11.063
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2.02.325 +13.840
14 Pierre Gasly AlphaTauri 2.02.473 +13.988
15 Romain Grosjean Haas 2.04.748 +16.263
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2.06.351 +17.866
17 Daniil Kvyat AlphaTauri 2.09.368 +20.883
18 George Russell Williams - -
19 Nicholas Latifi Williams - -
20 Lewis Hamilton Mercedes - -
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için detaylar;
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Kanal İsmi: S SPORT
Frekans: 12187
Polarizasyon: V-Dikey
SR: 27500
FEC: 5/6
FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.
Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.