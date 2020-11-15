Formula 1 CANLI İZLE EKRANI! Formula 1 yarışı S Sports’tan nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı BURADA!

Türkiye Formula 1 heyecanını yaşıyor. Dünyanın en zor pistleri arasında sayılan İstanbulPark'ta birbirinden ünlü pilotlar, sıralama almak için antrenman turunda yarışacaklar. Bu turlar ise canlı olarak yayınlanabilecek. Peki, Formula 1 S Sports'tan nasıl izlenir? İşte canlı izle seçeneği ile S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı...

- Üçüncü antrenman turları sonuçları

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark

1 Max Verstappen Red Bull 1.48.485

2 Charles Leclerc Ferrari 1.49.430 +0.945

3 Alexander Albon Red Bull 1.50.059 +1.574

4 Esteban Ocon Renault 1.53.897 +5.412

5 Lando Norris McLaren 1.53.995 +5.510

6 Sebastian Vettel Ferrari 1.54.490 +6.005

7 Sergio Perez Racing Point 1.55.577 +7.092

8 Valtteri Bottas Mercedes 1.55.666 +7.181

9 Kevin Magnussen Haas 1.55.878 +7.393

10 Lance Stroll Racing Point 1.56.824 +8.339

11 Daniel Ricciardo Renault 1.58.475 +9.990

12 Carlos Sainz McLaren 1.59.548 +11.063

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2.02.325 +13.840

14 Pierre Gasly AlphaTauri 2.02.473 +13.988

15 Romain Grosjean Haas 2.04.748 +16.263

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2.06.351 +17.866

17 Daniil Kvyat AlphaTauri 2.09.368 +20.883

18 George Russell Williams - -

19 Nicholas Latifi Williams - -

20 Lewis Hamilton Mercedes - -

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

FORMULA 1 CANLI İZLE – S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için detaylar;