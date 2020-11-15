Gayrettepe-Havalimanı Metrosu mayısta hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzunluğu 31.5 kilometre olan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Olimpiyat Stadyumu yanındaki şantiyede basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe'ye giden 37 kilometrelik metro hattımızda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gayrettepe-Kağıthane-Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk istasyonlarına devam ederek İstanbul Havalimanı'mıza ulaşan metro hattını mayıs sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. İşte kışın ortasında Gürsel Ustamın bahçeme eklediği güzellik.. Ya da "Benim Menekşeli Vadim.." O da ne demek diye mi düşünüyorsunuz.. O zaman işte size harika bir pazar yazısı.. Kelli Christina Brad Pitt