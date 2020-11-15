Gençleri gönüllü olarak üniversiteye hazırlıyor

Erzurum'un Karaçobanlı ilçesinde yaşayan Metin Demirci (32), ABD'de master yaptıktan sonra döndüğü memleketinde gençler için gönüllü olarak eğitim seferberliği başlattı. 2007'de Karaçoban Çok Programlı Lisesi'nden mezun olan Demirci, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih bölümünde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi ve Amerika'daki Alaska Üniversitesi'nde master yaptı. Tarih bölümünde çalışmalar yapan Demirci, yıllar sonra memleketine döndü. Demirci, kahvehanelerde ve parklarda bir araya geldiği gençlere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor, hem de onları üniversiteye hazırlıyor. Demirci, "Yokluklar içinde okudum. Devletimiz elimizden tuttu. Bizleri Amerika'ya kadar gönderdi. Şimdi o emeklerin karşılığı olarak ülkemde kalmak istedim. Güzel bir çalışma başlattık. Hem tarihsel olayları konuşuyoruz hem birlikte kitaplar okuyoruz" dedi. Öğretmenlik formasyonu da bulunan Demirci, gönüllü olarak gençlere matematik ve tarih dersleri de veriyor.