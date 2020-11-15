Hamsili Köfte tarifi: Hamsili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Karadeniz lezzetlerinden biri olan Hamsili Köfte 15 Kasım 2020 Bugün MasterChef programında yarışmacılar tarafından yapılacak. Yemek tarifi için tam olarak 40 dakika yarışmacılara süre sunuldu. Yarışmanın hayranları Hamsili Köfte nasıl yapılır, Hamsili Köfte tarifi gibi araştırmalara başladılar. İşte tarifi ve yapılışı!
Karadeniz yöresinin sevilen lezzeti Hamsili Köfte tarifi şöyle;
250 gram tuzlanmış hamsi
1 bağ taze soğan
1 demet pazı
İki buçuk su bardağı mısır unu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı nane
1 adet soğan
3 diş sarmısak
2 adet yumurta
Karabiber
Kızartmak için:
Sıvıyağ
Hamsileri suda bekletip tuzunu çıkartın.
Kılçıklarını ayıklayıp, bir avuç mısır unuyla küçük küçük didikleyin.
Bir kaba ince doğranmış taze soğanın yeşil yapraklarını ve yine ince doğranmış pazıyı aktarın.
Üzerine 2 çay kaşığı tuz döküp iyice yoğurun.
Ardından suyla yıkayıp tuzunu akıtın ve iyice sıkın.
Yoğurma kabına alıp üzerine didiklenmiş hamsileri, mısır unu, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, kuru nane, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarmısak, yumurta ve karabiberi ilave edin.
Tüm malzemeyi iyice yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, köfte şekli verin.
Kızgın sıvıyağda arkalı önlü kızartın.