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Köfte tarifi: nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te Karadeniz yöresi lezzetlerine özel köfte yemeği yapılıyor. Jüri üyelerinin açıklamasının ardından tarifi ve yapılışı hakkında araştırmalar başladı. Hemen hemen herkesin severek tükettiği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan nasıl yapılır? MasterChef sizlerle…

Giriş Tarihi: 15.11.2020 22:58 ABONE OL
Hamsili Köfte tarifi: Hamsili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Karadeniz lezzetlerinden biri olan Köfte 15 Kasım 2020 Bugün MasterChef programında yarışmacılar tarafından yapılacak. Yemek tarifi için tam olarak 40 dakika yarışmacılara süre sunuldu. Yarışmanın hayranları nasıl yapılır, gibi araştırmalara başladılar. İşte tarifi ve yapılışı!

HAMSİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR? HAMSİLİ KÖFTE TARİFİ!

Karadeniz yöresinin sevilen lezzeti Hamsili Köfte tarifi şöyle;

Hamsili Köfte tarifi: Hamsili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

HAMSİLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER:

250 gram tuzlanmış hamsi

1 bağ taze soğan

1 demet pazı

İki buçuk su bardağı mısır unu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

1 adet soğan

3 diş sarmısak

2 adet yumurta

Karabiber

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Hamsili Köfte tarifi: Hamsili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

HAMSİLİ KÖFTE YAPILIŞI:

Hamsileri suda bekletip tuzunu çıkartın.

Kılçıklarını ayıklayıp, bir avuç mısır unuyla küçük küçük didikleyin.

Bir kaba ince doğranmış taze soğanın yeşil yapraklarını ve yine ince doğranmış pazıyı aktarın.

Üzerine 2 çay kaşığı tuz döküp iyice yoğurun.

Ardından suyla yıkayıp tuzunu akıtın ve iyice sıkın.

Yoğurma kabına alıp üzerine didiklenmiş hamsileri, mısır unu, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, kuru nane, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarmısak, yumurta ve karabiberi ilave edin.

Tüm malzemeyi iyice yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, köfte şekli verin.

Kızgın sıvıyağda arkalı önlü kızartın.

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Hamsili Köfte tarifi: Hamsili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?
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