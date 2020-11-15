Hamsili Köfte tarifi: Hamsili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Karadeniz lezzetlerinden biri olan Hamsili Köfte 15 Kasım 2020 Bugün MasterChef programında yarışmacılar tarafından yapılacak. Yemek tarifi için tam olarak 40 dakika yarışmacılara süre sunuldu. Yarışmanın hayranları Hamsili Köfte nasıl yapılır, Hamsili Köfte tarifi gibi araştırmalara başladılar. İşte tarifi ve yapılışı!

HAMSİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR? HAMSİLİ KÖFTE TARİFİ!

Karadeniz yöresinin sevilen lezzeti Hamsili Köfte tarifi şöyle;