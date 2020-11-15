Hırsızların keşfi işe yaramadı, kameraya yakandı

İstanbul Esenler Fatih Mahallesi 289. Sokak'ta 1 Kasım günü S.D.'ye ait aracın yanına gelen 2 hırsız bir süre gözetledikten sonra gece saat 02:00 sıralarında aracın kapısını ellerindeki aparatla açtı. Ardından içine girip ön konsolu komple söküp aldılar. Aynı hırsızlar sabah Bağcılar Çınar Mahallesine gitti ve orada da M.A.'ya ait aracın ön konsolunu çalıp kaçtı.

Sabah uyandıklarında neye uğradıklarını anlamayan iki mağdur hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otodan hırsızlık yapan 2 hırsızın kamera görüntülerini tespit etti. Görüntülerden kimlikleri belirlenen 2 hırsız gözaltına alındı.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Habat A. (22) ve Süleyman A. (34) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAKLEN HIRSIZLIK

Öte yandan şüphelilerin arabanın içine girmeden önce dakikalarca keşif yapıp ertrafdaki kameralara yakalanmamak için kör nokta aradıkları ancak çaldıkları aracın ise tam üzerinde güvenlik kamerasının olduğu ortaya çıktı. Elektrik direğindeki kamerayı göremeyen hırsızların naklen hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıdı.