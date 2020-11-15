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İguanadan yılana.. Yabani hayvanları ölümsüzleştiriyor

’ta fotoğraf tutkunu bir vatandaş, doğada gördüğü yaban hayvanlarının fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiriyor.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 15.11.2020 13:39 ABONE OL
İguanadan yılana.. Yabani hayvanları ölümsüzleştiriyor

Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi iklimleri sınırları içinde barındıran Kahramanmaraş'ta birbirinden farklı türde yabani hayvan da yaşıyor.

Hem fotoğraf tutkunu hem de gezgin olan Baki Özdoğan, gittiği yerlerde makinası ile yaban hayvanlarının fotoğrafını çekiyor.

İguana, baykuş ve yılan gibi hayvanları fotoğrafladığını ifade eden Özdoğan, "Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Allah'ın yarattığı canlıları özellikle nesli tükenmekte olan yabani hayvanların fotoğrafını çekerek arşivliyorum. Kendimce farklı türlerde hayvan fotoğrafladım. Kahramanmaraş sınırları içinde çektiğim hayvanların korunması için de çalışmalar yapıyoruz. Onların yaşam alanlarına engel olmadan makinam ile ölümsüzleştirmeye çalışıyorum." dedi.

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İguanadan yılana.. Yabani hayvanları ölümsüzleştiriyor
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