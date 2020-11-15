İguanadan yılana.. Yabani hayvanları ölümsüzleştiriyor

İguana, baykuş ve yılan gibi hayvanları fotoğrafladığını ifade eden Özdoğan, "Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Allah'ın yarattığı canlıları özellikle nesli tükenmekte olan yabani hayvanların fotoğrafını çekerek arşivliyorum. Kendimce farklı türlerde hayvan fotoğrafladım. Kahramanmaraş sınırları içinde çektiğim hayvanların korunması için de çalışmalar yapıyoruz. Onların yaşam alanlarına engel olmadan makinam ile ölümsüzleştirmeye çalışıyorum." dedi.