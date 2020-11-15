İki grubun kavgasında yoldan geçen genç silahla vuruldu

Adana'nın merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde 12 Kasım'da Ahmethan Leventeller, yakın arkadaşı Ahmet Deveci ile aralarında daha önce husumet bulunan bir başka grupla yolda karşılaştı. İki taraf arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Deveci, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartıp, tetiğe dokundu. Silahtan çıkan kurşun, o esnada yoldan geçen Mustafa Kazar'a isabet etti.

YOLDAN GEÇERKEN VURULDU

Ayağından vurulan Kazar, hastaneye kaldırılırken zanlılar kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında olaya karışan Ahmethan Leventeller ile Ahmet Deveci'yi yakaladı. Olayda silahı kullandığı ileri sürülen Ahmet Deveci tutuklanırken, Leventeller ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.