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İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... "Ölümüz de buradan çıkacak"

Onlarca yıl önce toprak kayması nedeniyle taşınan 'nın Gördes ilçesindeki 4 aile, anılarını terk etmek istemeyince eski kentte kalmaya devam etti... Yıkık dökük tarihi evlerin bulunduğu bu ıssız kentte yaşam süren aileler, koronavirüs tehlikesine karşı burada kalmayı daha güvenli buluyor.

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 11:41 Son Güncelleme: 15.11.2020 12:07 ABONE OL
İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

'ya 110 kilometre mesafede bulunan Gördes ilçe merkezinde 23 Ocak 1940 tarihinde yaşanan şiddetli toprak kayması nedeniyle yapılan incelemelerin ardından ilçe merkezinin taşınmasına karar verildi.

İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

Gördes ilçe merkezi, yabancı uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu 1948 yılında yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerine taşındı.

İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

Yaklaşık 70 yıl önce herkesin terk ettiği eski Gördes ilçe merkezi adeta hayalet kasabaya dönerken, bir zamanlar yüzlerce insanın yaşadığı kentte 4 aile kaldı. Herkesin terk ettiği eski Gördes'i terk etmeyen 4 aile, geçimlerini çiftçilikle sürdürmeye devam ediyor.

İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

"ESKİDEN BURADA HAYAT ÇOK GÜZELDİ"

Kenti terk etmeyerek yaşamlarını sürdüren Süleyman Köseoğlu, 70 yıl önce çok hareketli bir kent olduğunu ve binlerce insanın yaşadığını belirterek, "1945-1950 yılları arasında burası terk edildi. Bizim de burada babalarımızdan evlerimiz vardı. Onlar çıktılar yukarı, biz burada kaldık. Daha sonra biz de çıktık.

İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

Buralara inip çıkıyoruz. Gördes'te de evimiz var. Oraya da gidiyoruz. Fazla hane yok burada. Eskiden burada hayat çok güzeldi. İnsanlar birbirine çok bağlıydı. Saygı, sevgi gösterirdi. Biz kendimiz istedik kalmayı. Burada koyunlarımız, tarlalarımız var. Biz burayı terk etmedik.

İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

Ben buranın havasını daha güzel buluyorum. Korona virüs nedeniyle kahvelere oturulmuyor. Ben bir süredir Gördes'e de çıkmıyorum. Dedikodu yapacağıma burada televizyonu açıyorum, çayımı içiyorum" dedi.

İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

"HERKES GİTTİ BİZ KALDIK"

Kendisinin eski ilçeye gelin olarak geldiğini anlatan Zarife Köseoğlu, "Burada da her şeyimiz var. Koyunlarımızla, köpeklerimizle, kedilerimizle ilgilenerek akşamı getiriyoruz. Annemleri ziyaret ediyoruz. Ayaklarım sağlamken dolaşıyordum ama artık dolaşamıyorum. Ölümüz de buradan çıkacak. Herkes gitti biz kaldık" diye konuştu.

İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

O GÜNLERDEN GERİYE KALAN TARİHİ RUM EVLERİ...

Öte yandan terk edilmiş kentteki yapılar ise dikkat çekiyor. Bazı camilerin minarelerinin yarım olduğu ve minarenin neredeyse devrilecek kadar yan yattığı görülürken, ahşap Rum evleri de kentteki dikkat çeken yapılar arasında yer alıyor.

İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... Ölümüz de buradan çıkacak

Birçoğu taş yapı olan evlerden birkaçı ayakta kalırken, bazı evler ise tamamen yok olmuş durumda.

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İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... "Ölümüz de buradan çıkacak"
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