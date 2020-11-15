İlçeyi herkes terk etti, onlar kaldı... "Ölümüz de buradan çıkacak"

"ESKİDEN BURADA HAYAT ÇOK GÜZELDİ"

Kenti terk etmeyerek yaşamlarını sürdüren Süleyman Köseoğlu, 70 yıl önce çok hareketli bir kent olduğunu ve binlerce insanın yaşadığını belirterek, "1945-1950 yılları arasında burası terk edildi. Bizim de burada babalarımızdan evlerimiz vardı. Onlar çıktılar yukarı, biz burada kaldık. Daha sonra biz de çıktık.