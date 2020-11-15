İyilik seferleri yeniden başladı: Kamerun'da süt keçisi dağıtacaklar

Koronavirüs salgınında sınırların kapatılması ve seyahatlere gelen sınırlandırmalar nedeniyle yurt dışındaki faaliyetleri bir süre sekteye uğrayan yardım dernekleri sınırların kısmen açılmasıyla birlikte faaliyetlerine tekrar başladı. Afrika Kıtası'na yönelik yaptığı yardım faaliyetleri ile bilinen İyilik Derneği üyeleri süt keçisi dağıtımı yapmak için Kamerun'a gitti.

SÜT KEÇİSİ DAĞITACAKLAR

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle akşam saat 18.00'de Kamerun'a giden İyilik Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Çalbay, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada salgın nedeniyle bir önceki dağıtımlarını uzaktan ve vekalet yoluyla yatıklarının altını çizerek; "13'ncü etap süt keçisi dağıtımları kapsamında gidiyoruz. 2 bin 200 civarında süt keçisi dağıtacağız. Bir aile üç keçi hediye ediyoruz. Bunlardan ikisi dişi biri erkek. Altı ayda bir yavrulayan keçiler. Kısa vadede ailenin çocuklarının süt ihtiyacını karşılarken orta ve uzun vadede ailenin de hayvancılığa geçiş yapmasını sağlayarak kalkınma öncelikli yardımlar yapıyoruz." diye konuştu.

Kamerun'da açtıkları su kuyuların kontrollerine de sağlayacaklarını ifade eden Çalbay, süt keçisi yardımı yaptıkları alilere ve medreselerde eğitim gören öğrencilere 4 bin 500 civarında da Kuran-ı Kerim hediye edeceklerini belirtti.