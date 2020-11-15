İzmir Bostanlı'da korkutan görüntü! "Böyle bir manzarayı ilk kez görüyoruz"

İzmir'in Bostanlı sahilinde denizin rengi yeşile döndü. Su yüzeyinin yeşil bir katmanla kaplandığını gören çevre halkı şaşkına dönerken bu görüntünün nedeni kısa zamanda fark edildi. Denizin yüzeyini kaplayan bu yeşil tabakanın halk arasında deniz marulu olarak bilinen bir su bitki olduğu ifade edildi.

BOSTANLI SAHİLİ YEŞİLE DÖNDÜ! ÇEVRE HALKINDA TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI

Deniz marulu olarak da bilinen su bitkisinin istilası çevre halkına göre; bölgede gerçekleşen deprem nedenli olarak ortaya çıktı. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmayan vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi…