Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 09:44 Son Güncelleme: 15.11.2020 09:47 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, S.A. (20), merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yürürken otomobille yanına gelen kişilerle tartışmaya başladı.

Kız meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan S.A, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobili takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Batı Çevre Yolu bulvarında H.H. (20) ve M.A.Ş'yi (20) yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA