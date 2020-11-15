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Katil 15 dakikada yakalandı

polisi, kız meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı ’ü (17), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mahmut E’yi 15 dakika içinde yakaladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 15.11.2020 18:53 ABONE OL
Katil 15 dakikada yakalandı

Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat ilçesine bağlı Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerindeki bir kafe önünde Mehmet Gül (17) ve Mahmut E'nin (18) adlı iki kişi, iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mahmut E, Mehmet Gül'ü göğsünden yaraladı. Mahmut E olay yerinden kaçarken kalbine isabet eden bıçakla ağır yaralanan Gül yere yığıldı. Gül, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Gül, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayın ardından 15 dakika içinde Mahmut E'nin kimliğini belirleyerek yakaladı.

Gözaltına alınan Gül'ün ilk ifadesinde, "Çok pişmanım. Bir anlık sinirim yüzünden katil oldum" dediği öğrenildi.

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Katil 15 dakikada yakalandı
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