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Kayıp kadın evin kömürlüğünde bulundu

'da hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın saatler sonra evinin kömürlüğünde bulundu. 4 saatlik aramanın sonunda gizlendiği kartonlar arasında bulunan Nezahat Temiz'in psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 16:56 ABONE OL
Kayıp kadın evin kömürlüğünde bulundu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenikonak köyünde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 55 yaşındaki Nezehat Temiz'den haber alamayan yakınları jandarmayı aradı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren arama çalışmaları sonucu Temiz, evinin kömürlüğünde gizlendiği kartonlar arasında bulundu.

Jandarma ekipleri, kömürlükten çıkardıkları Temiz'in sobasını yakarak ısınmasını sağladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ailesine teslim edildi.

Temiz'in yakınları jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Kayıp kadın evin kömürlüğünde bulundu
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