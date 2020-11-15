Kendi çiçeğini üretip 1,5 milyon lira tasarruf sağlayacak

Kendi çiçeğini kendisi üretecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yılda 1,5 milyon lira tasarruf elde etmesi bekleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale ilçesindeki çiçek ve fidan üretim merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ziyaretleri sırasında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık da eşlik etti.

1,5 MİLYON LİRA TASARRUF YAPACAK

Kendi asfaltını, betonunu kilitli parke taşını üreten, araç, yakıt, bakım ve onarımlardan tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de daha önceden satın aldığı çiçekleri kendi öz kaynaklarıyla Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığının da girişimleriyle Akçakale'deki fidanlıkta üreterek çiçek ekiminden yıllık 1,5 milyon Türk lirası tasarruf sağlayacak.

Başkan Beyazgül, "Akçakale'de bulunan fidanlığımızı ziyarete geldik. Burada fidan, çiçek üretimi ve çiftçilerimiz için bitki üretimi yapmaktayız. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek orta refüjlerde gerek ise park bahçelerde kullanılmak üzere fidanımızı ve çiçeklerimizi üretiyoruz.'' dedi.

"BATIYA DA SATABİLECEĞİZ"

Park Bahçeler Daire Başkanlı ekibiyle istişareler sonucunda bölgeye yetecek kadar fidan üretim potansiyeli oluşacağını gördüklerini kaydeden Beyazgül, "İnşallah biz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin belki de zaman içerisinde Batıya da fidan ve çiçek satma durumuna geleceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şuanda bununla 1,5 milyon lira civarında yıllık tasarruf sağlıyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok kaliteli ve değerli fidanlarımız, çiçeklerimiz üretilmektedir, tabi Şanlıurfa'nın doğası, iklimi buna çok müsait inşallah tesisleri büyüteceğiz." dedi.