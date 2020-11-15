Koronavirüse karşı bir garip önlem! "Görenler dalga geçiyor..."

"DALGA GEÇİYORLAR"



Cansız manken uygulamasını yolcu ve vatandaşların takdirle karşıladığının altını çizen Tuğrul Yüksek, "'En iyisini, en doğrusunu sen yapıyorsun' diyorlar. Mankenin arkada oturmasını isteyenler de oluyor. Ama genelde gruplar halinde aynı akraba ya da arkadaşlar aracıma biniyor. 3 kişi binebiliyor. Onlarda varsa bana, bende varsa onlara virüs bulaşmasın diye çabalıyorum. Polisler, bekçi vatandaşlar genelde gülümsüyor ve takdirle karşılıyor. Herhangi bir ceza almadım. İster istemez ilginç diyaloglar da oluyor. Burası genelde hafta sonu yoğun oluyor. Gençler dalga geçiyorlar. 'Sevgilin iyiymiş, manitan iyiymiş' diyorlar" dedi.



