Market sepetiyle silah indirdiler

İstanbul'da müteahhit olan dedetorunun yaralandığı silahlı kavgada iki şüpheli yakalandı. İki kişinin yaralandığı silahlı kavga 6 Kasım Perşembe günü Şişli'de meydana gelmişti. İddialara göre; müteahhit olan dede-torun C.S. ve M.C.Ö. ile müteahhitlik firmasına iş yapan A.Y. ve oğlu H.Y. arasında tartışma çıktı. Kurtuluş Caddesi üzerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından olan A.Y. ile oğlu H.Y., bir evin balkonundan sarkıtılan market sepetinin içerisinden aldıkları silahlarla dede-toruna ateş açtı. Saldırıda M.C.Ö. ve dedesi C.S. ayaklarından yaralandı. Saldırganlar kaçarken polis, şüphelilere silahın sarkıtıldığı evdeki N.K. ve G.Y. isimli iki kadını gözaltına aldı. Ardından da kaçan saldırganlar A.Y. ve oğlu H.Y. yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanırken oğlu serbest bırakıldı.