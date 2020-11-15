Merak konusu olan köpek itfaiyeyi seferber etti

Kocaeli İzmit İlçe merkezinde bulunan ve kentin en hareketli caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi, son 3 aydır hem bölge esnaflarını hem de gören vatandaşları oldukça şaşırtan bir olaya sahne oluyor. Sevimli bir sokak köpeği, her gün saat 15:00 ile 16:00 sularında caddeye gelip, çevredeki insanlara aldırış etmeden, o mazgalların içerisine saatlerce bakıyor. En başlarda fark edilmeyen ancak bu hareketi her gün yapmaya başlayınca dikkatleri üzerine çeken ve vatandaşların paylaşımları ile birlikte haberlere konu olan köpek, bugün de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerini seferber etti.

DEĞİŞİK YORUMLAR

Vatandaş ve esnafların neye tam olarak baktığını anlamadığı, hatta onunla birlikte mazgallara uzun süre baktığı köpek için ilginç yorumları da oldu. Kimi köpeğin daha önce mazgallara yavrusunu düşürmüş olabileceğinden kimi ise fareler ile oynadığı için bunu yaptığını söyledi.

İTFAİYE SEFERBER OLDU

Herkesin merak ettiği bu konunun çözümü ve köpeğe yardımcı olunabilmesi amacıyla, bugün köpek bölgeye geldiğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, onun baktığı yerlerde bulunan mazgalları tek tek kaldırdı. Ancak herhangi bir şeye rastlanılmadı. Cadde boyu mazgallar sökülüp kontrol edilse de köpek, yine kapanan mazgallara uzun süre bakmayı sürdürdü. Olay hala gizemini korurken, sokak köpeği de pek çok kişinin merak konusu oldu. Birçok vatandaş köpeğin caddeye geldiği saati bekleyip fotoğrafını veya videosunu kayıt etmeye ve onunla birlikte neye baktığını anlamak için mazgallara bakmayı sürdürüyor.