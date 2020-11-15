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Ne Kadar? 2020 Metro Ücretleri Tarifesi Öğrenci Ve Tam Akbil Kaç TL Basıyor? k1

Metro, yerin altından demiryolu ile yapılan ulaşım aracıdır. Her gün binlerce yolcuya hizmet vermenin yanı sıra hızlı ve trafiksiz ulaşımı sağlamaktadır. Vatandaşları trafik çilesinden kurtaran bu toplu taşıma aracı sıkça tercih edilir. 2020 ne kadar sorudu da birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Metro öğrenci ve tam akbil için kaç TL basıyor sorusuna bu başlık altından yanıt bulabilirsiniz. Peki, Metro ücreti ne kadar, tam ve öğrenci akbili kaç TL basıyor?

Giriş Tarihi: 15.11.2020 16:24 ABONE OL
Metro Ücreti Ne Kadar? 2020 Metro Ücretleri Tarifesi Öğrenci Ve Tam Akbil Kaç TL Basıyor? k1

Toplu taşıma araçları arasında en sık tercih edilen demiryolu ulaşım aracıdır. Bunun en önemli nedeni ise trafik derdinin olmamasıdır. Yeraltından demiryolu üzerinde hareket eden metro için ödenen ücretler de merak konusu olmaktadır. Metro ücreti ne kadar sorusuna cevap arayan kişiler tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki, 2020 metro ücreti tarifesi ne kadar? Metro ücretleri öğrenci ve tam akbil kaç TL basıyor?

METRO ÜCRETİ NE KADAR?

Semt içi trafiği en hızlı sağlayan ulaşım araçlarından birisi de metrodur. İstanbul Kart kullanımı ile hizmete sunulan metro ücretleri de birçok kişi tarafından merak edilir.

Öğrenciliği devam eden kişiler öğrenci kartı çıkartarak bu ulaşım hizmetinden indirimli olarak faydalanabilmektedir. Öğrenci kartı olan kişiler 1.70 TL ücret karşılığında metroya giriş yapabilmektedir.

Öğrenci olmayanların ödemesi gereken ücret ise 3.50 TL olacaktır.

TAM 3.50 TL
ÖĞRENCİ KARTI 1.70 TL
SOSYAL 2.50 TL

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Metro Ücreti Ne Kadar? 2020 Metro Ücretleri Tarifesi Öğrenci Ve Tam Akbil Kaç TL Basıyor? k1
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