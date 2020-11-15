Mevlana Çarşısı’ndaki tarihi yıkım tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle dönüşüm sürecinin başladığı Mevlana Çarşısı'ndaki yıkım tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı'nın oluşturduğu kötü görüntünün tarihe karıştığını belirterek, şehre değer katacak ve Türkiye'de çok konuşulacak yeni projenin Aralık ayı içinde başlamasını planlandıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun dönüşüm çalışması için Mevlana Çarşısı'nda 15 Ekim günü başlatılan yıkım tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı'nın oluşturduğu kötü görüntünün tarihe karıştığını belirterek, şehre değer katacak ve Türkiye'de çok konuşulacak yeni projenin Aralık ayı içinde başlamasını planlandıklarını söyledi.

'ÇOK KONUŞULACAK BİR PROJE OLACAK'

Bu tarihi dönüşümde önemli bir aşamanın tamamlandığına dikkat çeken Başkan Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı'nda esnaflarla gerçekleştirdikleri yüzde 100'lük mutabakatın ardından başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi. Altay, "Konya'nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı'nın yıkım işlemlerini tamamladık. Moloz kaldırma işlemleri yapıyoruz. İnşallah Aralık ayı içinde yapım sürecine başlamış olacağız. Mevlana Çarşısı'nın oluşturduğu kötü görüntü artık tarihe karışmış oldu. Burada amacımız; Mevlana Meydanı'ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi'ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye'de çok konuşulacak bir proje olacak. Hayırlı olsun." dedi.

Başkan Altay, yıkımın başladığı gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle dönüşüm sürecinin başladığını ifade etmiş ve projenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi olduğunu belirtmişti.