Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren İşten çıkarma yasağı süresi uzatılmıştı! Kısıtlama ne zamana kadar uzatıldı?

İşten işçi çıkarma yasağı salgın sürecinde hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik alınan kararlardan birisi olarak biliniyor. 17 Kasım tarihinde sona ereceği bildirilen yasa alınan yeni kararla beraber bir süre daha uzatılmıştı. Şimdilerde vatandaşlar bu kısıtlamanın ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
İş kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler gelen son dakika haberi ile bir süre daha uzatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı…
İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.
Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.