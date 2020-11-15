Minibüs Ücreti Ne Kadar? 2020 İndi Bindi, Kısa Uzun Mesafe Ve Öğrenci Minibüs Ücreti Kaç TL?

Günümüzde en önemli ulaşım araçlarından birisi de minibüslerdir. Özellikle kısa mesafeler için tercih edilir. Minibüs ücretleri kısa ve uzun mesafeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca minibüs öğrenci ücreti indirimli olmaktadır. Minibüs ücreti ne kadar sorusu ise birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. Peki, 2020 Kısa, uzun mesafe, indi bindi ve öğrenci minibüs ücreti tarifesi ne kadar, kaç TL?

2020 MİNİBÜS ÜCRETİ NE KADAR?

MESAFE FİYAT 0-2 KM 2, 50 TL 2-4 KM 2,70 TL 4-7 KM 2,90 TL 7-11 KM 3 TL 11-15 KM 3,30 TL 15-20 KM 3,70 TL 20 KM Üzeri 3,70 TL + Her KM için İlave 10 kuruş



MİNİBÜS ÖĞRENCİ ÜCRETİ KAÇ TL?

İlk, Orta ve Lise Öğrencisi Üniformalı veya Üniformasız;

Kısa mesafe: 1.50 TL

Uzun mesafe: 2.50 TL

MİNİBÜS ÜCRETLERİ HAKKINDA

* Kısa Mesafelerde öğrenci ücreti 1,5 TL, Uzun mesafelerde öğrenci ücreti 2,00 TL.

* Bebek arabalı (pusetli) ve/veya engelli kişilerin taşınması zorunludur. Ayrıca Bebek arabalı (pusetli) yolcular engelli yolcu kapsamında değerlendirilecektir.

* Bölgesel hatlarda çalışan minibüsler için, yukarıdaki tabloda uygulanan oranlarda öğrenci ve tam ücret artışı yapılacaktır.