MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları

Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 11 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi. Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Peki, 15 Kasım 2020 MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları ve kazanan numaralar…

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI İLE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI! 15 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA!

Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak olan çekilişin ardından belirlenen şanslı numaralar büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek. Süper loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken çekilişin her hafta Salı Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirildiği biliniyor. Araştırmalar bu kapsamda akşam saatlerine gelinmesiyle beraber de hız kazanmış oldu…