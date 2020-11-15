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MPİ ile çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları

Geçtiğimiz hafta ikramiyenin devretmesiyle beraber ödülün 11 milyon TL'yi aşması üzerine binlerce vatandaş sonuçları için geri sayıma başladı. İdaresi ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek çekilişin noter huzurunda yapılacağı ve öte yandan youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacağı biliniyor. Peki, 15 Kasım 2020 MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları ve kazanan numaralar…

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MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları

Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 11 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi. Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Peki, 2020 MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları ve kazanan numaralar…

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Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak olan çekilişin ardından belirlenen şanslı numaralar büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek. Süper loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken çekilişin her hafta Salı Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirildiği biliniyor. Araştırmalar bu kapsamda akşam saatlerine gelinmesiyle beraber de hız kazanmış oldu…

MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları

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Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları
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