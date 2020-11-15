Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Kasım ayına girmemizle birlikte öğretmenler günü tarihi gün içinde araştırılmaya başlandı. Okullarında eğitim gören öğrenciler öğretmenlerine en güzel hediyeleri almanın peşine düşerken bu önemli günün tarihini kaçırmak istemiyor. 2020 Resmi tatil takvimine göre bu günün tatil günlerine denk gelip gelmediği ise bir diğer merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Bu sene 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.