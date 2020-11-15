Ordu'da Akkuş rüzgar enerji santralinin yapımı devam ediyor

BELEDİYELERİN İHTİYACI BURADAN KARŞILANACAK

Alp, "Bu tür projelerin ilimizde çoğaltılması ve ülke ekonomisine de katkı sağlaması noktasında faydaları olacağına inandığımızdan bu işlere Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük ediyoruz. Bu anlamda Akkuş Taz Yaylası'nda rüzgar enerji sistemi kurulumu yaparak enerji üretmeye başlayacağız. Belediyelerin elektrik ihtiyacını buradan karşılayacağız. Hem belediyelerimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.