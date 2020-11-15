Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Masterchef Pepeçura nasıl yapılır?

Masterchef 2020 yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından pepeçura yapmalarını istedi. Karadeniz lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken tatlının tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Pepeçura ile yarışırken en güzel tatlıyı hazırlayan yarışmacı elenmekten de kurtulacak. Farklı ve lezzetli tatlı tarifleri arayanlar için Masterchef Pepeçura nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Pepeçura tarifi ve malzemeleri…
Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Pepeçura tarifi ve yapılışı şu şekilde,
MALZEMELER
1 kg siyah üzüm
6 su bardağı su
Bir buçuk çay bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı nişasta
Yarım çay bardağı un
Siyah üzümleri su ve şekerle birlikte bir tencerede iyice kaynatın. Ilındıktan sonra tel süzgeçten geçirin (5 su bardağı üzüm suyu elde edin). 4 su bardağı üzüm suyunu bir tencereye alın. Artan üzüm suyu ile un ve nişastayı karıştırın. Karışımı tenceredeki üzüm suyuna ekleyin. Karıştırarak pişirin. 10 dakika kaynadıktan sonra, küçük kaselere veya kuplara paylaştırın. Soğuduktan sonra servis yapın.