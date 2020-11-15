Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Masterchef Pepeçura nasıl yapılır?

tarifi ve malzemeleri: Masterchef ?

Ekranların sevilen lezzet yarışması Masterchef’te bugün Karadeniz yöresine ait yemekler yapılıyor. Özellikle yaz dönemlerinde revaçta olan tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan Karadeniz mutfağı menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Karadeniz mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte kolay ve pratik !

Giriş Tarihi: 15.11.2020 22:14 ABONE OL
Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Masterchef Pepeçura nasıl yapılır?

Masterchef 2020 yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından yapmalarını istedi. Karadeniz lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken tatlının tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Pepeçura ile yarışırken en güzel tatlıyı hazırlayan yarışmacı elenmekten de kurtulacak. Farklı ve lezzetli tatlı tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri…

PEPEÇURA NASIL YAPILIR? PEPEÇURA TARİFİ

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yapılışı şu şekilde,

Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Masterchef Pepeçura nasıl yapılır?

PEPEÇURA TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kg siyah üzüm

6 su bardağı su

Bir buçuk çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım çay bardağı un

Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Masterchef Pepeçura nasıl yapılır?

PEPEÇURA YAPILIŞI

Siyah üzümleri su ve şekerle birlikte bir tencerede iyice kaynatın. Ilındıktan sonra tel süzgeçten geçirin (5 su bardağı üzüm suyu elde edin). 4 su bardağı üzüm suyunu bir tencereye alın. Artan üzüm suyu ile un ve nişastayı karıştırın. Karışımı tenceredeki üzüm suyuna ekleyin. Karıştırarak pişirin. 10 dakika kaynadıktan sonra, küçük kaselere veya kuplara paylaştırın. Soğuduktan sonra servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Masterchef Pepeçura nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA