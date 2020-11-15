Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Masterchef Pepeçura nasıl yapılır?

Masterchef 2020 yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından pepeçura yapmalarını istedi. Karadeniz lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken tatlının tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Pepeçura ile yarışırken en güzel tatlıyı hazırlayan yarışmacı elenmekten de kurtulacak. Farklı ve lezzetli tatlı tarifleri arayanlar için Masterchef Pepeçura nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Pepeçura tarifi ve malzemeleri…

PEPEÇURA NASIL YAPILIR? PEPEÇURA TARİFİ

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Pepeçura tarifi ve yapılışı şu şekilde,