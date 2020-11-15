‘PhotoMaraton’ sona erdi: Sanat ve iyiliğin fotoğrafı çekildi

İstanbul, tarihi bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından üçüncü kez düzenlenen PhotoMaraton; Sirkeci - Beyazıt - Galata meydanında, fotoğrafseverleri bir araya getirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinlik, Sirkeci Tren Garı'nda 10.30'da başladı. 700 kişinin katıldığı PhotoMaraton'da; dijital, analog fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile çekimler yapıldı.

ÖDÜL TÖRENİ HALİÇ'TE

Fotoğrafçılar, Beyazıt ve Galata rotasını izleyerek, keyifli turu saat 21.00'de Taksim'de bitirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de katkı sunduğu etkinlikte, katılımcılara, özel üretim maske, kolonya ve çeşitli hediyeler verildi. Farklı temalarda çekilen sokak fotoğrafları yarışmasının kazananları, jüri heyeti tarafından 20 Aralık Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde ilan edilecek.

SEVGİYLE ÖRÜLEN YAPILAR FOTOĞRAFLANDI

Yarışmanın ana temasından biri olan "İyilik yap" anlayışına işaret eden Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise, yayınladığı mesajında, "Vakıf medeniyetinin başkenti İstanbul'da gerçekleştirdiğiniz PhotoMaraton kapsamına alınmış 3 güzergah da Osmanlı Döneminde kurulmuş kadim vakıfların izlerini taşımaktadır. Bu güzergahlarda gördüğünüz, yanından geçtiğiniz ya da objektifinizi doğrulttunuz pek çok tarihi yapının, her bir taşının sevgiyle örülüp inşa edildiğini, hiçbir karşılık beklemeksizin bir iyiliği gerçekleştirmek üzere vakfedildiğini bilmenizi isteriz." ifadeleri yer aldı. Osmanlı ve Selçuklu Devletleri döneminde çok sayıda vakıf kurulduğunu hatırlatan Ersoy, FOTON'un vakıf konusuna dikkat çektiğini söyledi.