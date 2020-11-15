Robotik kodlama eğitimleri meyvelerini vermeye başladı: Ağrılı Abdullah, ana kart geliştirdi!

Ağrı'da yaşayan 15 yaşında ki Abdullah Aslan, küçük yaşlarda bilime merak sardı. Teknolojik aletlere olan düşkünlüğü sayesinde, son yıllarda yurt genelinde bir çok alanda adeta seferberlik başlatılan robotik kodlama eğitimlerine katıldı. Akıllı çöp, engelliler için kemer, Ağrı'yı tanıtan robot gibi bir çok proje geliştirdi. Ağrılı Abdullah, aldığı eğitimler sonrasında geliştirdiği 'AğrıKart' ise seri üretim için hazırlıklara başlandı. Türkiye'ye ithal olarak getirilen fiziksel programlama kartından 3 kat daha hızlı çalışan ve açma kapama tuşu konan 'Ağrı Kart' ise Ağrı'da yapımı devam eden Bilim Merkezinde seri üretime geçecek.

"SELÇUK ABİ GİBİ HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Ürettiği ana kartı, memleketinin haritasıyla tasaralayan Abdullah Aslan, hayallerini ve kartın yapım aşamasını SABAH'a anlattı. En büyük hayalinin milli bilişim hamlesinde, siber alanda görev almak olan Abdullah, 'Selçuk Abi, benim idolüm. Onun gibi ülkeme hizmet etmek istiyorum' diyerek Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti. Aslan; "Bir CD kutusunda robot yapmak istedim. Oradan başladım. İlk projemde mesafe sensörü ile engelliler için kemer vardı. Akıllı çöp kutusu yaptım. Şehrimizde gerçekleşen robotik kodlama eğitimlerine katıldım. Bireysel olarak araştırmalar yaptım. Robotik kodlama ile ilgili bir kampa gitmiştik. Orada bu kartlar ile ilgileniyorduk. Ben bunu Ağrı'da yapmayı düşündüm. Çalışarak başardım. Bu kartla drone ve roket yapımına kadar her şeyde kullanılabilir. Şimdi ülkemizin her yerinde kullanılması için daha da geliştirmeyi hedefliyorum. İleride hedefim Selçuk Abi gibi ülkemize hizmet etmek. Kendisi ile birkaç kez irtibat kurmaya çalıştım ama kuramadım. Ben ve benim gibi bu çalışmaları yapan birçok insanın idolü oldu. Bende ülkeme hizmet yolunda, siber alanda çalışmalar yapmak istiyorum. Ülkeme ve şehrime hizmet etmek istiyorum" dedi.

"BU ÇOCUKLAR, ÜLKENİN MEYVELERİ"

Abdullah Aslan'ın babası Yüksel Aslan; "Abdullah çok hevesli bir çocuk. Daha küçükken bu işlere merakı vardı. Allah razı olsun, devletimiz bu hususta önemli adımlar attı. Çocukların ufku açıldı. Önceki Valimizin başlattığı proje ile dereceler aldı. Hayalleri gelişti. Özellikle Selçuk Bayraktar Beyin başarılarını takip etti. Bizde ailesi olarak elimizden gelen desteği verdik. Devletimizin de çok güzel katkıları var. Bu çocuklara daha çok imkân verilirse daha çok güzel işler yapacaklar. Bir kart üzerinde incelemeler yaptı. Yaşı itibari ile önemli çalışma olarak görüyoruz. Bu çocuklar bu ülkenin meyveleridir. Bu ideali onlara katandan da imkân verenden de Allah razı olsun. Daha çok Abdullahlar çıkacak. Daha başarılı işler yapacaklar" diye konuştu.

VALİ, TEBRİK ETTİ

Ağrı Valisi Dr. Varol, KodlAğrı Projesi kapsamında almış olduğu eğitimle Ağrı Kart'ı tasarlayan öğrenci Abdullah Aslan ile bir araya geldi. Aslan, 48 MHz saat hızı ile Arduino karttan 3 kat daha hızlı olan Ağrı Kart ile, ithal olan alternatif kart yerine tamamen milli ve yerli imkanlarla üretilen ve prototip olarak tasarlanan Ağrı Kart'ın kullanılmasını amaçladığını belirterek her ilin kendi haritasına uygun kart tasarlayıp kartları 81 ilimize ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti. 'KodlAğrı' projesi kapsamında elektronik ana kartların geliştirileceği ve üretileceği Bilim Merkezinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, robotik uygulamalardan basit elektronik devrelere kadar çok geniş bir yelpazede kullanabilecek elektronik geliştirme kartlarının öğrencilerimiz tarafından Bilim Merkezinde geliştirilerek okullarımızda ve ülkemizin dört bir yanındaki kurumlarda kullanılmasına olanak sağlanacağını açıkladı.