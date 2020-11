Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile sanat her yerde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle hayata geçirilen 'Sanat Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül katılım sağladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından etkinlik alanına geçen Milletvekili Cevheri, Başkan Beyazgül ve beraberindekiler, Sanat Atölyesi bünyesinde bulunan yağlı boya resim, kara kalem resim, tezhip sanatı, ebru sanatı, ahşap oymacılık, çocuk resim alanı pastel boya, çinicilik ve seramik sanatı ve Hüsn-i Hat sanatlarını dikkatle izledi. Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Başkan Beyazgül önlüklerini giyerek ebru ve ahşap oymacılık sanat stantlarının başına geçti. Renkli görüntülere sahne olan Sanat Atölyesindeki kurslara her yaştan vatandaşlar katılarak kendine ait bir eser yapabilecek.

KÜLTÜR – SANAT ETKİNLİKLERİ

Sanat Atölyesinde gençlerimize hizmet verecek yeni bir ortamda pandemi şartlarına da riayet ederek Kültürel etkinliklerimize devam edeceklerini belirten Başkan Beyazgül, "Sanat sokağı alanlarımızı genişleterek yeni lokasyonu hizmete açarak sanat ve müziği harmanlayarak hem göze hem de kulağa hitap eden güzellikleri gençler için sunuyoruz. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığımız bünyesinde hizmet verecek olan ''Kültür ve Sanat Atölyesi'' haftanın her günü sergi ve belirlenen günlerde atölye çalışmaları ile 'Büyükşehir ile her yerde sanat' sloganıyla hayata geçirilmiş ve Şanlıurfa halkının hizmetine sunulmuştur. Diğer yandan tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle hijyen kuralları düzenlediğimiz etkinliklerde önemli rol oynuyor. Etkinliklere katılacak çocuk ve gençlerin sağlığı ön planda tutularak gereken tüm tedbirler de hassasiyetle alındı. Maskesi olmayanların alana giremeyeceği gibi HES kodu olmayan da etkinlik alanlarından faydalanamayacak. Her atölye, çalışma öncesi ve sonrası dezenfekte edilecek. Etkinliklerde temizlik, maske ve mesafe kuralından taviz verilmeyecek" dedi.

ETKİNLİKLERİN BAŞINDA UZMAN İSİMLER VAR

Şanlıurfa'nın kültür ve sanat şehri olduğunu belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise yaptığı konuşmada "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin her gün bir hizmetini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Sanat Atölyesinde farklı sanat dallarındaki eğitimler ebru sanatında Alper Çiftçi, seramik ve çinicilik sanatında Gani Hartavi, hüsn-i hat sanatında Celal Çiriş, tezhip sanatında Nuray Savaşlı, çocuk resim sanat kolunda Necmi Kaya ve yağlı boya-kara kalem'de Mehmet Gemalmaz gibi uzman eğitmenler tarafından veriliyor.