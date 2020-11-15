Şanlıurfalı vatandaşların mangala keyfi

"Satrancın atası" olarak da nitelendirilen tarihte Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığı bilinen, Türklerin yaklaşık 5 asırdır oynadığı zeka ve strateji oyunu mangala, Şanlıurfalıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şanlıurfa'da yaşlılar boş zamanlarında mangalayı oynamak için evlerinde ve parklarda bir araya geliyor. Daha önce toprak üstünde oynadıkları mangala için bahçelere çukurlar kazan, vatandaşlar şimdi ise oyun için hazırlanan tahtalar sayesinde evlerinde ve parklarda mangala keyfi sürüyor.

Karşılıklı iki kişiyle oynanan oyunda rakiplerini yenmek için mücadele eden yaşlılar oyunu yeni nesle de sevdirmeye çalışıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da Eyyübiye İlçesinde parkta mangala oynayan vatandaşlarla bir araya geldi. Mangala oynayan vatandaşlar, Başkan'ın sık sık buraya gelerek kendilerini izlediğini, Başkan olduğunda oyunların daha çelişmeli geçtiğini anlattılar.