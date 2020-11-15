Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı! 15 Kasım 2020 MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!

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Online sonuçları açıklandı! 15 Kasım 2020 MPİ ve hızlı bilet sorgulama ekranı!

sonuçları için geri sayım sona erdi. İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklandı. Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile yayınlanan çekiliş sonuçları ise sorgulanıyor. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaraları tahmin eden çıkmayınca ikramiye devretti ve tam 3 milyon 735 bin 83 TL oldu. Büyük ikramiyenin devretmesi bu haftaki çekilişe olan umutları arttırdı. Kuponlarını dolduran vatandaşlar için açıklandı mı? 15 Kasım Milli Piyango Online ille bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 15.11.2020 22:20 Son Güncelleme: 15.11.2020 22:22 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Milli Piyango Online ille Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

İdaresi tarafından gerçekleştirilen sonuçları merak ediliyor. Her hafta binlerce kişi kuponlarını doldurarak kazandıran numaraların kendisine çıkmasını istiyor. MPİ canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilecek olan oyun naklen takip ediliyor. Özellikle geçen haftaki büyük ikramiyenin devretmesi bu haftaki çekilişe olan ilgiyi arttırdı. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek düzenlenen açıklandı mı? 15 Kasım Milli Piyango Online ille bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu sonuçları açıklandı. Haberimizde, 15 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.

İşte Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Milli Piyango Online ille Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 KASIM 2020

sonuçları açıklandı. İşte haftanın kazandıran numaraları;

18, 20, 28, 31, 32 + 5

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

açıklandı. 11 Kasım Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 8 kişi 5 bin 347 lira 45 kuruş kazandı.

11 Kasım kazandıran numaralar; 18, 22, 26, 28, 33 + 1

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Milli Piyango Online ille Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz

https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı! 15 Kasım 2020 MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!
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