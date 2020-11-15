Silivri'deki pompalı tüfekli saldırının arkasından eski koca çıktı! Polise teslim oldu!

İstanbul'un ilçelerinden Silivri'nin Cumhuriyet Mahallesi, Meneviş Sokak'ta Mesut Sivil ve Tülay Sivil, birlikte yaşadıkları öğrenilen evlerinin önünde bu gece pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğramıştı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçmış, mahalle sakinlerinin silah sesleri üzerine çağırdığı sağlık ekipleri Mesut Sivil ve Tülay Sivil'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Savcı, çiftin öldürüldüğü yerde incelemelerde bulunurken ölen kişilerin cansız bedenleri de morga kaldırıldı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada, cinayeti işleyen kişinin kadının eski kocası olduğu belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan Erdem D, polis ekiplerine teslim oldu. Erdem D.'nin Tülay Sivil'in eski kocası olduğu öğrenildi. Mesut Sivil ve Tülay Sivil'in cenazelerinin otopsi işlemleri devam ediyor.

Şüpheli Erdem D. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.