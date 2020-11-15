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tarifi ve malzemeleri: Masterchef ?

Masterchef 2020 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Karadeniz lezzetlerinden biri olan yemeği 15 Kasım 2020 Bugün MasterChef programında yarışmacılar tarafından yapıldı. Yemek tarifi için yarışmacılara tanınan sürede en lezzetli menüyü ortaya çıkarmaları beklendi. Yarışmanın hayranları , gibi araştırmalara başladılar. İşte tarifi ve yapılışı!

Giriş Tarihi: 16.11.2020 00:19 ABONE OL
Siron tarifi ve malzemeleri: Masterchef Siron nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te Karadeniz yöresi lezzetlerine özel yemeği yapılıyor. Jüri üyelerinin açıklamasının ardından tarifi ve yapılışı hakkında araştırmalar başladı. Hemen hemen herkesin severek tükettiği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan ? MasterChef sizlerle…

SİRON NASIL YAPILIR? SİRON TARİFİ!

Karadeniz yöresinin sevilen lezzeti Siron tarifi şöyle;

Siron tarifi ve malzemeleri: Masterchef Siron nasıl yapılır?

SİRON TARİFİ NASIL YAPILIR?

SİRON İÇİN MALZEMELER

3 adet yufka

-3 çorba kaşığı tereyağı

350 gram kıyma

HAŞLAMAK İÇİN;

-3 diş dövülmüş sarımsak

-Bir buçuk su bardağı yoğurt

-2 çorba kaşığı tereyağı

Siron tarifi ve malzemeleri: Masterchef Siron nasıl yapılır?

SİRON YAPILIŞI

Yufkaların her birini ayrı ayrı rulo yapın ve 2 cm genişliğinde kesin. Fırın tepsisine yan yana gelecek şekilde dizin ve üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirin. Kıymayı tuz, karabiber ve pul biberle kavurup yufkanın üzerine yayın. Üzeri için yoğurt ve sarımsağı çırpın. Kıymanın üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Tereyağını eritin ve salçayı ekleyip bir kaç kez çevirin. Fırından çıkan sironun üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

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Siron tarifi ve malzemeleri: Masterchef Siron nasıl yapılır?
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