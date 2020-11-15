Siron tarifi ve malzemeleri: Masterchef Siron nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te Karadeniz yöresi lezzetlerine özel siron yemeği yapılıyor. Jüri üyelerinin açıklamasının ardından tarifi ve yapılışı hakkında araştırmalar başladı. Hemen hemen herkesin severek tükettiği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan Siron nasıl yapılır? MasterChef Siron tarifi sizlerle…
Karadeniz yöresinin sevilen lezzeti Siron tarifi şöyle;
3 adet yufka
-3 çorba kaşığı tereyağı
350 gram kıyma
-3 diş dövülmüş sarımsak
-Bir buçuk su bardağı yoğurt
-2 çorba kaşığı tereyağı
Yufkaların her birini ayrı ayrı rulo yapın ve 2 cm genişliğinde kesin. Fırın tepsisine yan yana gelecek şekilde dizin ve üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirin. Kıymayı tuz, karabiber ve pul biberle kavurup yufkanın üzerine yayın. Üzeri için yoğurt ve sarımsağı çırpın. Kıymanın üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Tereyağını eritin ve salçayı ekleyip bir kaç kez çevirin. Fırından çıkan sironun üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.