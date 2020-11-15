Siron tarifi ve malzemeleri: Masterchef Siron nasıl yapılır?

SİRON YAPILIŞI

Yufkaların her birini ayrı ayrı rulo yapın ve 2 cm genişliğinde kesin. Fırın tepsisine yan yana gelecek şekilde dizin ve üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirin. Kıymayı tuz, karabiber ve pul biberle kavurup yufkanın üzerine yayın. Üzeri için yoğurt ve sarımsağı çırpın. Kıymanın üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Tereyağını eritin ve salçayı ekleyip bir kaç kez çevirin. Fırından çıkan sironun üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.