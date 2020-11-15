SON DAKİKA HABERİ: Şizofreni hastası kadına akılalmaz istismar! Test sonucu...

Son dakika haberi... Engelli kardeşine cinsel saldırıda bulunup birde alıkoyan gence dava açıldı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te meydana geldi. 28 yaşındaki F.T., yüzde 80 engelli olduğu için bu nedenle 25 yaşındaki kardeşi A.T., ablasına vasi olarak atandı. İddiaya göre F.T., mahallede yalnız gezdiği zamanlarda bir çocukla tanışmış, genç adam ise cinsel arzuları için engelli kıza görüşmeye başlamıştı. İşte çarpıcı son dakika haberinin ayrıntıları;