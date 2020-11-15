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SON DAKİKA HABERİ: Şizofreni hastası kadına akılalmaz istismar! Test sonucu...

Fatih'ten son dakika haberi... Şizofreni hastası ve yüzde 80 engeli bulunan genç kız aynı sokakta oturdukları kişi tarafından hamile kaldı. Skandal olay genç kızın ailesi tarafından hastanede ortaya çıkınca istismarcı hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 15.11.2020 18:11 Son Güncelleme: 15.11.2020 18:12 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Şizofreni hastası kadına akılalmaz istismar! Test sonucu...

Son dakika haberi... Engelli kardeşine cinsel saldırıda bulunup birde alıkoyan gence dava açıldı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te meydana geldi. 28 yaşındaki F.T., yüzde 80 engelli olduğu için bu nedenle 25 yaşındaki kardeşi A.T., ablasına vasi olarak atandı. İddiaya göre F.T., mahallede yalnız gezdiği zamanlarda bir çocukla tanışmış, genç adam ise cinsel arzuları için engelli kıza görüşmeye başlamıştı. İşte çarpıcı son dakika haberinin ayrıntıları;

SON DAKİKA HABERİ HASTANEDE HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Durumu bilen engelli kızın kardeşi ise genç adama ablasının peşini bırakması için sözlü beyanda bulunmuştu. Kardeş A.T'nin sözünü dinlemeyen B.Ö, ise engelli kızla birliktelik yaşamaya devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye götürülen engelli F.T.'nin hamile olduğu tespit edildi. Kardeş A.T, ablasının engelli olduğunu bu nedenle çocuk sahibi olmaması gerektiğini belirterek kürtaj formunu imzaladı.

VASİ KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Geçirdiği operasyon sonrası engelli kızın tecavüze uğradığı gerekçesiyle A.T., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Engelli ablasının cinsel anlamda istismar eden B.Ö.'nün cezalandırılmasını talep etti. İhbar üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

CİNSEL SALDIRIDAN 20 YIL HAPİS İSTENİYOR

Hastanede şizofreni tedavi gören engelli kızın ifadesi alınamazken B.Ö., gözaltına alındı. F.T.'yi sevdiğini, her şeye rağmen evlenmek istediğini ileri süren genç adam hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak olan mağdureye karşı birden fazla nitelikli cinsel saldırı, yine aynı mağdureye karşı cinsel amaçlı birden fazla alıkoyma suçlarını işlediği anlatıldı.

Dosyadan edinilen son dakika bilgisine göre 'Birden Fazla Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Birden Fazla Cinsel Amaçlı Alıkoyma' suçlarından 20 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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SON DAKİKA HABERİ: Şizofreni hastası kadına akılalmaz istismar! Test sonucu...
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