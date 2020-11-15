ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim devam ediyor! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar var. Bu haftanın indirimleri arasında Sinbo Dikey İnfrared Isıtıcı 179 TL, Akel Mini Quartz Isıtıcı 49,95 TL, Nilson Lamba Anahtarı / Topraklı Priz 5,99 TL, Grup Priz 17,95 TL'den satışa sunuluyor. İndirim günleri devam ederken kataloğu incelemek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Sizler için derlediğimiz haberimizde ŞOK aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK indirimli tam liste…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Her hafta müşterileri tarafından merakla araştırılan ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünlerini içeren liste ile birlikte yayınlandı. Haberimizde, ŞOK aktüel ürünler kataloğunu bulabilirsiniz.