Son Dakika | 15 Kasım 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?

Son dakika haberler… Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı ile günlük tablo her gün paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saatlerinde duyurulan tabloda vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi veriler yer alıyor. Dünyada salgınla mücadele devam ederken ülkemizde vaka ve ölü sayısındaki grafik değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar günlük tablo ile Türkiye'deki son durumu öğrenebiliyor. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Kasım Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ GÜNLÜK TABLO: 15 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona tablosuyla birlikte vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısını güncel olarak duyuruyor. Bakan Koca tarafından açıklanan, 15 Kasım Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo haberimizde yer alıyor.