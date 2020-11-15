Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Çorlu'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sapık tutuklandı...

Son dakika haberi: Çorlu'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sapık tutuklandı...

'ın Çorlu ilçesinde 10 gün önce G.K.(20) isimli genç kız, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen şahsın tacizine uğradı. Sapık adam, takip ettiği G.K.'yı yere düşürmeye çalışarak elle taciz etti. Genç kızın çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin incelemesinde tacizci şahsın cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu gibi 12 suçtan kaydı bulunan Emre Özturhan olduğunu belirledi. Son dakika haberine göre gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 14:06 Son Güncelleme: 15.11.2020 14:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Çorlu'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sapık tutuklandı...

Olay, 10 gün önce Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen G.K. adlı genç kızı takip eden bir kişi, arkasından sarılıp, yere düşürmeye çalışırarak elle tacizde bulundu. Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılan saldırgan, kaçtı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

G.K: BANA SARILIP DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Polise şikayetçi olan G.K., "Biraz hızlandım ama arkamdan gelip bana sarılarak yere düşürmeye çalıştı. Aynı zamanda elle tacizde bulundu. Ben şüpheliye direnerek bağırıp yardım isteyince, bırakıp geldiği yöne hızla kaçtı" dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelinin, cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan Emre Özturhan olduğunu belirlendi. En son cinsel taciz suçundan hükümlü olduğu ve yakın zamanda denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı tespit edilen Özturhan, polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Emre Özturhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler
Vatandaşın kabusu olmuşlardı! 19 kişi gözaltına alındı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Çorlu'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sapık tutuklandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA