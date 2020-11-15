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SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadından şok karar!

'da kadın doğum hastanesinin bahçesinde bir kadının darp edildiğini gören vatandaşlar tepki göstermiş, şiddet anı cep telefonu kameralarıyla kaydedilmişti. Son dakika haberine göre dini nikahlı eşi Volkan B. (40) tarafından darp edilen Kübra T., Volkan B.'nin kendisine vurduğunu, şikayetçi olmadığını söyledi. Genç kadının şikayetçi olmaması nedeniyle, şüpheli Volkan B.'ye 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından takipsizlik kararı verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 14:38 Son Güncelleme: 15.11.2020 15:15 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadın affetti...

Olay, 19 Temmuz'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Volkan B., saçından tuttuğu dini nikahlı eşi Kübra T.'ye hakaret edip, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra darbetti.

SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadın affetti...

Genç kadını yere yatıran Volkan B., karın bölgesine yumruk attı. Tüm bu yaşananlar hastanedeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadın affetti...

Görüntüleri çeken kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan Volkan B., "Ara, sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürdü. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kadını yerden kaldıran Volkan B., daha sonra bölgeden ayrıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadın affetti...

"VURDU VE HAKARET ETTİ, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter'da paylaşılınca, tepkilere neden oldu. Darbetme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, Volkan B.'yi gözaltına aldı. Genç kadının şikayetçi olmaması nedeniyle Volkan B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadın affetti...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Volkan B. hakkında 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadın affetti...

Volkan B. ifadesinde Kübra T.'yi sadece boynundan tuttuğunu, hakaret ve tehdit ettiğini hatırlamadığını savundu. Dini nikahlı eşi Volkan B. ile olay günü tartıştıklarını söyleyen Kübra T. ise, "Elleriyle bana vurdu ve hakaret etti.

Erzurum'da hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik | Video

SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadın affetti...

Beni tehdit etmedi. Şikayetçi değilim" dedi. Kübra T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle, 'hakaret ve basit yaralama' suçundan takipsizlik kararı verilirken, 'tehdit' suçuna ilişkin dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Kübra T.'nin uzlaşmayı kabul etmesi üzerine bu dosyada da takipsizlik kararı verildi. Volkan B., hakkında üç suçtan da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek dosya kapatıldı.

Kübra T., Volkan B. resmi nikahlı eşi olsaydı şüpheli, yasa gereği 'basit yaralama ve tehdit' suçlarından şikayete bağlı olmaksızın dava açılıp yargılanacaktı.

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SON DAKİKA HABERİ: Görüntüler dehşete düşürmüştü! Genç kadından şok karar!
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