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SON DAKİKA HABERİ! davasında flaş gelişme! "El birliğiyle katlettiler"

Türkiye'nin konuştuğu cinayeti davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük Leyla, 2 yıl önce ailesiyle birlikte gittiği köyünde kaybolmuş, arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan incelemelerde kan donduran olayın cinayet olduğu, failin Leyla'nın amcası olduğu ortaya çıkmıştı... Geçtiğimiz günlerde sanıklar için karar verildi. Davada amca Yusuf Aydemir hapis cezası alırken, diğer 6 sanık beraat etti. Son dakika haberine göre bir grup avukat, 6 sanığın beraat etmesine itiraz ederek Bölge Adliye Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 10:21 Son Güncelleme: 15.11.2020 11:17 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

İki sene önce Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

Minik Leyla'nın kaybolduktan 18 gün sonra Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si Leyla'nın öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, amca Musa Aydemir, Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

Kararın açıklanmasının ardından UCİM ve Barosu avukatları istinaf mahkemesi olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

"DELİLLER YUSUF AYDEMİR'İN DİĞER SANIKLARLA BİRLİKTE ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan, "Bundan yaklaşık 2 seneyi aşkın süre öncesinde Ağrı'da mavi gözlü çocuğumuz 'in katledilişini gördük ve bunun yargılaması Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Kararda sadece Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 6 sanık için beraat kararı verildi.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

Biz bu karara karşı UCİM olarak sonuna kadar karşı olup itiraz edeceğimizi belirtmiştik. Bunun sadece Yusuf Aydemir tarafından yapılmış olma ihtimali hayatın olağan akışına aykırıdır. Olayın gerçekleştiği yerin küçük bir köy olması, herkesin birbirini tanıyor olması, Leyla'nın kaybolmasından bulunmasına kadar geçen sürede oldukça uzun bir zaman aralığının olması bunu tamamen tek başına yapmadığını, diğer sanıklarla birlikte çocuğun ölümüne sebebiyet verdiğini göstermektedir" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

"SANIKLAR EL BİRLİĞİYLE LEYLA'YI KATLETTİ"

UCİM ve Barosu avukatları ile dosyayı incelediklerini ifade eden Aydoğan, "Maalesef mahkemenin bir kez daha dosyayı çok yanlış bir şekilde incelediğini, hukuka ve usule aykırı karar verdiğini gördük. Mahkeme ne HTS kayıtlarını dikkate almış, ne adli tıp raporunu dikkate almış ne de gizli tanık beyanlarını beraat eden sanıklar için hiçbir şekilde dikkate almamış.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

Sanıklardan Mehmet Ali Aydemir'in cesedin bulunduğu gün cesedin çıplak olduğunu sadece kolluk görevlilerinin bilmesine rağmen olayı adeta itiraf edermişçesine 'Leyla'nın kıyafetlerini ben bulacağım' demesi, yine sanık Musa Aydemir'in çocuğun kaybolması esnasında bekar olmasına rağmen ateş düşürücü şurup arayışına girmesi, gizli tanıkların beyanlarını bir araya getirdiğimizde karşımızda puzzle'ın parçalarının birleştiğini görüyoruz. Sanıklar el birliğiyle Leyla'yı katletti.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

Biz istinaf mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne dilekçemizi sunduk. Yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasını ve beraat kararı verilen diğer 6 sanık içinde Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedik.

SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! El birliğiyle katlettiler

Gerek UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, gerek Baro Başkanı Talat Göğebakan da bu davanın takipçisi olacaklarını bize bildirdiler. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, Leyla huzurla uyuyana kadar bize pes etmek yok" şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA HABERİ! Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! "El birliğiyle katlettiler"
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