Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

İstanbul'un ilçelerinden Fatih'te bulunan Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi'nde geçtiğimiz hafta pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.
Ahmet Khaalid cadde üzerinde yürürken karşısına daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu grup çıktı. İddiaya 5 kişilik grup bir anda Ahmet Khaalid'in üzerine saldırıp defalarca bıçakladı.
Son dakika video... Fatih'te herkesin gözü önünde işlenen cinayet kamerada! | Video
Güçlükle bir marketin kapısına kadar gelen genç adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansla Samatya Devlet Hastanesine kaldırılan Afganistan uyruklu Khaalid hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların devamında kamera görüntülerinden 5 şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliler; Bilal M. (43), Rehan M. (20), Zebi M. (18), Rahman A. (23) ve Surgun Ş. (20)'yi gözaltına aldı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYET ANI KAMERADA
Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin ölen şahsa biranda saldırdıkları ve şahsın market kapısına düştüğü anlar görülüyor.