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Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

İstanbul Fatih’te aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kişilerin tartışmasında Ahmet Khaalid (26) bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ölen şahsın yaralı halde bir marketin kapısında sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:45 Son Güncelleme: 15.11.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

İstanbul'un ilçelerinden Fatih'te bulunan Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi'nde geçtiğimiz hafta pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

Ahmet Khaalid cadde üzerinde yürürken karşısına daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu grup çıktı. İddiaya 5 kişilik grup bir anda Ahmet Khaalid'in üzerine saldırıp defalarca bıçakladı.

Son dakika video... Fatih'te herkesin gözü önünde işlenen cinayet kamerada! | Video

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

Güçlükle bir marketin kapısına kadar gelen genç adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansla Samatya Devlet Hastanesine kaldırılan Afganistan uyruklu Khaalid hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların devamında kamera görüntülerinden 5 şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliler; Bilal M. (43), Rehan M. (20), Zebi M. (18), Rahman A. (23) ve Surgun Ş. (20)'yi gözaltına aldı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin ölen şahsa biranda saldırdıkları ve şahsın market kapısına düştüğü anlar görülüyor.

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Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...
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