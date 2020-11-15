Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! 5 kişi gözaltına alındı...

Ahmet Khaalid cadde üzerinde yürürken karşısına daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu grup çıktı. İddiaya 5 kişilik grup bir anda Ahmet Khaalid'in üzerine saldırıp defalarca bıçakladı.

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