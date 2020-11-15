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haberi: 'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

'te, nişanlısının çalıştığı işyeri önüne gelen adı öğrenilemeyen müteahhit, otomobilden gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Müteahhit hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 21:59 Son Güncelleme: 15.11.2020 22:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Kurtköy Mahallesi Seyit Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen müteahhit, 34ED3404 plakalı otomobiliyle nişanlısını almak için çalıştığı butiğin önüne geldi.

Son dakika haberi: Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

Otomobilinden inen müteahhit, otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar geldikleri otomobilleriyle kaçarken, müteahhit isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipler ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı müteahhidi Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Son dakika haberi: Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Saldırıya ilişkin çalışma soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı
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